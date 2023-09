Here Are All 400 Paldean Pokémon in the Scarlet and Violet Pokédex

Pokémon Scarlet and Pokémon Violet offer plenty of creatures to build your party with. In fact, there are 400 of them — without counting upcoming DLC and expansions.

This list is separated alphabetically by type. For Pokémon who have dual types, their placement in the list prioritizes their primary type. For example, Scizor, a Bug and Steel dual-type Pokémon, will be listed in the Bug type section and not the Steel type section. Additionally, some Pokémon can be found in multiple places around Paldea, but the list will note their primary location.

Here is a list of all 400 initial Pokémon found in Paldea, their typing, and where to find them.

Bug-Type Pokémon

#12 - Tarountula

Bug

South Province (Area One)

#13 - Spidops

Bug

South Province (Area One)

#14 -Nymble

Bug

South Province (Area Three)

#33 - Kricketot

Bug

South Province (Area Two)

#34 - Kricketune

Bug

North Province (Area One)

#35 - Scatterbug

Bug

South Province (Area One)

#36 - Spewpa

Bug

South Province (Area One)

#254 - Rellor

Bug

Asado Desert

#258 - Pineco

Bug

South Province (Area Three)

#15 - Lokix

Bug/Dark

South Province (Area Six)

#262 - Heracross

Bug/Fighting

Casseroya Lake

#380 - Slither Wing

Bug/Fighting

Area Zero (Scarlet Only)

#274 - Larvesta

Bug/Fire

Asado Desert

#275 - Volcarona

Bug/Fire

Evolve Larvesta

#37 - Vivillon

Bug/Flying

South Province (Area Six)

#38 - Combee

Bug/Flying

South Province (Area One)

#39 - Vespiquen

Bug/Flying

South Province (Area Six)

#260 - Scyther

Bug/Flying

South Province (Area Four)

#256 - Venonat

Bug/Poison

East Province (Area One)

#257 - Venomoth

Bug/Poison

East Province (Area One)

#255 - Rabsca

Bug/Psychic

Evolve Rellor

#259 - Forretress

Bug/Steel

Casseroya Lake

#261 - Scizor

Bug/Steel

Evolve Scyther

#49 - Surskit

Bug/Water

South Province (Area One)

#50 - Masquerain

Bug/Water

South Province (Area Four)

Dark-Type Pokémon

#184 - Umbreon

Dark

Evolve Eevee with High Friendship during the night without knowing Fairy-type moves

#196 - Maschiff

Dark

South Province (Area Two)

#197 - Mabosstiff

Dark

South Province (Area Two)

#228 - Zorua

Dark

South Province (Area One)

#229 -Zoroark

Dark

West Province (Area Three)

#370 - Deino

Dark/Dragon

South Province (Area Six) [Scarlet Only]

#371 - Zweilous

Dark/Dragon

North Province (Area One) or evolve Deino (Scarlet Only)

#372 - Hydreigon

Dark/Dragon

Evolve from Zweilous (Scarlet Only)

#285 - Impidimp

Dark/Fairy

Tagtree Thicket

#286 - Morgrem

Dark/Fairy

Tagtree Thicket

#287 - Grimmsnarl

Dark/Fairy

Evolve Morgrem

#25 - Houndour

Dark/Fire

South Province (Area One)

#26 - Houndoom

Dark/Fire

North Province (Area Two)

#232 - Murkrow

Dark/Flying

South Province (Area One)

#233 — Honchkrow

Dark/Flying

South Province (Area Six) [Night Only]

#385 - Iron Jugulis

Dark/Flying

Area Zero (Violet Only)

#297 - Sableye

Dark/Ghost

South Province (Area Six)

#394 - Chien-Pao

Dark/Grass

Collect 8 Yellow Stakes in the Western side of South Paldea and go to the shrine where Chien-Pao is

#396 - Chi-Yu

Dark/Ground

Collect 8 Blue Stakes in Northeast Paldea and go to the shrine where Chi-Yu is

#230 - Sneasel

Dark/Ice

North Province (Area One)

#231 - Weavile

Dark/Ice

North Province (Area One)

#395 - Ting-Lu

Dark/Ice

Collect 8 Green Stakes in Casseroya Lake and go to the Shrine where Ting-Lu is

#367 - Pawniard

Dark/Steel

South Province (Area Five)

#368 - Bisharp

Dark/Steel

North Province (Area Two)

#369 - Kingambit

Dark/Steel

Evolve from Bisharp

Dragon- Type Pokémon

#155 - Axew

Dragon

South Province (Area Five)

#156 - Fraxure

Dragon

South Province (Area Five)

#157 - Haxorus

Dragon

Evolve from Fraxure

#172 - Goomy

Dragon

South Province (Area One)

#173 - Sliggoo

Dragon

Casseroya Lake or evolve from Goomy

#174 - Goodra

Dragon

Evolve from Sliggoo in rain or fog

#276 - Bagon

Dragon

South Province (Area Five) [Violet Only]

#277 - Shelgon

Dragon

South Province (Area Six) or evolve Bagon (Violet Only)

#347 - Dratini

Dragon

South Province (Area Six)

#348 - Dragonair

Dragon

Casseroya Lake

#397 - Roaring Moon

Dragon/Dark

Area Zero Hidden Cave between Research Station 2 and 3 (Scarlet Only)

#220 - Altaria

Dragon/Flying

South Province (Area Six)

#278 - Salamence

Dragon/Flying

Evolve Shelgon (Violet Only)

#349 - Dragonite

Dragon/Flying

North Province (Area Two)

#305 - Dreepy

Dragon/Ghost

South Province (Area Four) [Violet Only]

#306 - Drakloak

Dragon/Ghost

North Province (Area One) [Violet Only]

#307 - Dragapult

Dragon/Ghost

Evolve Drakloak (Violet Only)

#126 - Gible

Dragon/Ground

South Province (Area Six)

#127 - Gabite

Dragon/Ground

South Province (Area Six)

#128 - Garchomp

Dragon/Ground

The Great Crater of Paldea

#388 - Frigibax

Dragon/Ice

Glaseado Mountains

#389 - Arctibax

Dragon/Ice

North Province (Area One)

#390 - Baxcalibur

Dragon/Ice

Evolve Arctibax

#295 - Cyclizar

Dragon/Normal

West Province (Area Two)

#375 - Tatsugiri

Dragon/Water

Casseroya Lake

Electric- Type Pokémon

#22 - Pawmi

Electric

South Province (Area One)

#73 - Pichu

Electric

South Province (Area Two)

#74 - Pikachu

Electric

South Province (Area Two)

#75 - Raichu

Electric

Area Zero and Socarrat Trail

#94 - Shinx

Electric

South Province (Area Three)

#95 - Luxio

Electric

South Province (Area Five)

#96 - Luxray

Electric

North Province (Area Two)

#101 - Mareep

Electric

South Province (Area Two)

#102 - Flaaffy

Electric

South Province (Area Six)

#103 - Ampharos

Electric

South Province (Area Six)

#170 - Tadbulb

Electric

South Province (Area One)

#171 - Bellibolt

Electric

West Province (Area Two)

#181 - Jolteon

Electric

Evolved Eevee with a Thunder Stone

#201 - Pachirisu

Electric

South Province (Area Four)

#207 - Voltorb

Electric

West Province (Area Three)

#208 - Electrode

Electric

West Province (Area Three)

#321 - Pincurchin

Electric

South Province (Area Five)

#341 - Tynamo

Electric

South Province (Area Four)

#342 - Eelektrik

Electric

South Province (Area Four)

#343 - Eelektross

Electric

Evolved Eelektrik using a Thunder Stone

#400 - Miraidon

Electric/Dragon

Obtained near the start of the game and can also be found in Area Zero after completing the game (Miraidon Only)

#200 - Dedenne

Electric/Fairy

West Province (Area Three)

#23 - Pawmo

Electric/Fighting

South Province (Area One)

#24 - Pawmot

Electric/Fighting

Evolve from Pawmo

#177 - Wattrel

Electric/Flying

South Province (Area One)

#178 - Kilowattrel

Electric/Flying

West Paldean Sea

#310 - Rotom

Electric/Ghost

West Province (Area Two)

#381 - Sandy Shocks

Electric/Ground

Area Zero (Scarlet Only)

#198 - Toxel

Electric/Poison

South Province (Area Four)

#199 - Toxtricity

Electric/Poison

South Province (Area Four)

#209 - Magnemite

Electric/Steel

East Province (Area Two)

#210 - Magneton

Electric/Steel

Can be found on Glaseado Mountain

#211 - Magnezone

Electric/Steel

The Great Crater of Paldea

Fairy-Type Pokémon

#76 - Fidough

Fairy

South Province (Area One)

#77 - Dachsbun

Fairy

South Province (Area One)

#145 - Flabébé

Fairy

South Province (Area Four)

#146 - Floette

Fairy

South Province (Area Five)

#147 - Florges

Fairy

North Province (Area Three) or evolve from Floette with a Shiny Stone

#187 - Sylveon

Fairy

South Province (Area Six)

#398 - Iron Valiant

Fairy/Fighting

Area Zero Hidden Cave between Research Station 2 and 3 (Violet Only)

#377 - Scream Tail

Fairy/Psychic

Area Zero (Scarlet Only)

#279 - Tinkatink

Fairy/Steel

South Province (Area Two)

#280 - Tinkatuff

Fairy/Steel

North Province (Area One)

#281 - Tinkaton

Fairy/Steel

Evolve Tinkatuff

Fighting-Type Pokémon

#116 - Makuhita

Fighting

South Province (Area Three)

#117 - Hariyama

Fighting

South Province (Area Six)

#118 - Crabrawler

Fighting

South Province (Area Three)

#158 - Mankey

Fighting

South Province (Area Five)

#159 - Primeape

Fighting

West Province (Area Three)

#163 - Riolu

Fighting

South Province (Area Four)

#300 - Falinks

Fighting

West Province (Area One)

#314 - Passimian

Fighting

Casseroya Lake (Violet Only)

#223 - Tauros

Fighting, Fighting/Fire, Fighting/Water

West Province (Area Two)

#399 - Koraidon

Fighting/Dragon

Obtained near the start of the game and can also be found in Area Zero after completing the game (Scarlet Only)

#384 - Iron Hands

Fighting/Electric

Area Zero (Violet Only)

#301 - Hawlucha

Fighting/Flying

Casseroya Lake

#160 - Annihilape

Fighting/Ghost

Evolve from Primeape

#119 - Crabominable

Fighting/Ice

Glaseado Mountain

#161 - Meditite

Fighting/Psychic

South Province (Area Four)

#162 - Medicham

Fighting/Psychic

South Province (Area Six)

#164 - Lucario

Fighting/Steel

South Province (Area Four)

Fire-Type Pokémon

#4 - Fuecoco

Fire

Received as a Starter Pokémon

#5 - Crocalor

Fire

Evolve from Fuecoco

#150 - Torkoal

Fire

East Province (Area Three) and Zapapico

#165 - Charcadet

Fire

South Province (Area One)

#182 - Flareon

Fire

West Province (Area Three)

#213 - Growlithe

Fire

South Province (Area Three)

#214 - Arcanine

Fire

North Province (Area Two)

#20 - Fletchinder

Fire/Flying

South Province (Area Four)

#21 - Talonflame

Fire/Flying

The Great Crater of Paldea

#6 - Skeledirge

Fire/Ghost

Evolve from Crocalor

#167 - Ceruledge

Fire/Ghost

Giving 10 Sinistea Chips to the man in Zapapico and evolve Charcadet (Violet Only)

#151 - Numel

Fire/Ground

West Province (Area One)

#152 - Camerupt

Fire/Ground

North Province (Area Two)

#224 - Litleo

Fire/Normal

South Province (Area Five)

#225 - Pyroar

Fire/Normal

South Province (Area Five)

#386 - Iron Moth

Fire/Poison

Area Zero (Violet Only)

#166 - Armarouge

Fire/Psychic

Give 10 Bronzor Fragments to the man in Zapapico and evolve Charcadet (Scarlet Only)

Flying-Type Pokémon

#40 - Rookidee

Flying

South Province (Area Three)

#41 - Corvisquire

Flying

South Province (Area Five)

#290 - Bombirdier

Flying/Dark

South Province (Area Six)

#100 - Oricorio

Fire/Flying, Electric/Flying, Psychic/Flying, Ghost/Flying

South Province (Area Three)

#303 - Noibat

Flying/Dragon

West Province (Area Two)

#304 - Noivern

Flying/Dragon

North Province (Area One)

#346 - Flamigo

Flying/Fighting

Casseroya Lake

#42 - Corviknight

Flying/Steel

Evolve from Corvisquire

Ghost-Type Pokémon

#114 - Misdreavus

Ghost

South Province (Area Three) [Violet Only]

#115 - Mismagius

Ghost

South Province (Area Six) [Violet Only]

#237 - Sinistea

Ghost

Ruins in South Province (Area Six)

#238 - Polteageist

Ghost

Evolved Sinistea using a Cracked Pot

#298 - Shuppet

Ghost

South Province (Area Three)

#299 - Banette

Ghost

South Province (Area Six)

#311 - Greavard

Ghost

West Province (Area Three)

#312 - Houndstone

Ghost

South Province (Area Six)

#391 - Gimmighoul

Ghost

Watchtowers around Paldea

#392 - Gholdengo

Ghost

Evolve Gimmighoul

#302 - Spiritomb

Ghost/Dark

Northeast side of Glaseado Mountain

#239 - Mimikyu

Ghost/Fairy

East Province (Area Two)

#379 - Flutter Mane

Ghost/Fairy

Area Zero (Scarlet Only)

#143 - Drifloon

Ghost/Flying

South Province (Area Four) [Scarlet Only]

#144 - Drifblim

Ghost/Flying

South Province (Area Four) [Scarlet Only]

#322 - Sandygast

Ghost/Ground

South Province (Area Five)

#323 - Palossand

Ghost/Ground

South Province (Area Five)

#68 - Gastly

Ghost/Poison

South Province (Area One)

#69 - Haunter

Ghost/Poison

North Province (Area One)

#70 - Gengar

Ghost/Poison

Evolve from Haunter via trading

Grass-Type Pokémon

#1 - Sprigatito

Grass

Received as a Starter Pokemon

#2 - Floragato

Grass

Evolve from Sprigatito

#31 - Sunkern

Grass

South Province (Area One)

#32 - Sunflora

Grass

South Province (Area Six)

#81 - Bounsweet

Grass

South Province (Area Four)

#82 - Steenee

Grass

East Province (Area One)

#83 - Tsareena

Grass

Evolve from a Steenee with Stomp

#104 - Petilil

Grass

South Province (Area Two)

#105 - Lilligant

Grass

South Province (Area Two)

#106 - Shroomish

Grass

South Province (Area Five)

#185 - Leafeon

Grass

West Province (Area Three) and Casseroya Lake

#221 - Skiddo

Grass

South Province (Area Three)

#222 - Gogoat

Grass

West Province (Area Three)

#247 - Fomantis

Grass

South Province (Area Five)

#248 - Lurantis

Grass

South Province (Area Five)

#250 - Capsakid

Grass

West Province (Area One)

#252 - Cacnea

Grass

Asado Desert

#3 - Meowscarada

Grass/Dark

Evolve from Meowscarada

#253 - Cacturne

Grass/Dark

Asado Desert or evolve Cacnea

#378 - Brute Bonnet

Grass/Dark

Area Zero (Scarlet Only)

#108 - Applin

Grass/Dragon

South Province (Area Two)

#109 - Flapple

Grass/Dragon

Evolve from Applin using a Tart Apple

#110 - Appletun

Grass/Dragon

Evolve from Applin using a Sweet Apple

#107 - Breloom

Grass/Fighting

West Province (Area Three)

#251 - Scovillain

Grass/Fire

South Province (Area Six)

#16 - Hoppip

Grass/Flying

South Province (Area One)

#17 - Skiploom

Grass/Flying

South Province (Area Five)

#18 - Jumpluff

Grass/Flying

South Province (Area Six)

#246 - Tropius

Grass/Flying

West Province (Area Three)

#242 - Bramblin

Grass/Ghost

East Province (Area Three)

#243 - Brambleghast

Grass/Ghost

North Province (Area One)

#352 - Snover

Grass/Ice

Glaseado Mountain

#353 - Abomasnow

Grass/Ice

Glaseado Mountain

#84 - Smoliv

Grass/Normal

South Province (Area Two)

#85 - Dolliv

Grass/Normal

Evolved from Smoliv

#86 - Arboliva

Grass/Normal

Evolved from Dolliv

#205 - Foongus

Grass/Poison

West Province (Area Three)

#206 - Amoonguss

Grass/Poison

Casseroya Lake

Ground-Type Pokémon

#122 - Phanpy

Ground

South Province (Area Four)

#123 - Donphan

Ground

South Province (Area Six)

#148 - Diglett

Ground

South Province (Area Two)

#149 - Dugtrio

Ground

South Province (Area Six)

#265 - Hippopotas

Ground

Asado Desert

#266 - Hippowdon

Ground

Asado Desert or evolve Hippopotas

#270 - Silicobra

Ground

Asado Desert

#271 - Sandaconda

Ground

Evolve Silicobra

#272 - Mudbray

Ground

South Province (Area One)

#273 - Mudsdale

Ground

South Province (Area Six)

#267 - Sandile

Ground/Dark

Asado Desert

#268 - Krokorok

Ground/Dark

Evolve Sandile

#269 - Krookodile

Ground/Dark

Evolve Krokorok

#376 - Great Tusk

Ground/Fighting

Research Station 4 cave in Area Zero (Scarlet Only)

#244 - Toedscool

Ground/Grass

South Province (Area One)

#245 - Toedscruel

Ground/Grass

Evolve Toedscool

#382 - Iron Treads

Ground/Steel

Area Zero (Violet Only)

Ice-Type Pokémon

#186 - Glaceon

Ice

Eevee with an Ice Stone

#320 - Eiscue

Ice

North Province (Area One) [Violet Only]

#355 - Cubchoo

Ice

North Province (Area One)

#356 - Beartic

Ice

North Province (Area Three)

#357 - Snorunt

Ice

North Province (Area One)

#358 - Glalie

Ice

West Province (Area Three)

#360 - Cryogonal

Ice

Glaseado Mountain

#361 - Cetoddle

Ice

North Province (Area One)

#362 - Cetitan

Ice

North Province (Area One)

#363 - Bergmite

Ice

Glaseado Mountain

#364 - Avalugg

Ice

Glaseado Mountain

#350 - Snom

Ice/Bug

West Province (Area Three)

#351 - Frosmoth

Ice/Bug

Casseroya Lake

#354 - Delibird

Ice/Flying

Glaseado Mountain

#359 - Froslass

Ice/Ghost

Glaseado Mountain

#383 - Iron Bundle

Ice/Water

Area Zero (Violet Only)

Normal-Type Pokemon

#10 - Lechonk

Normal

South Province (Area One)

#11 - Oinkologne

Normal

South Province (Area One)

#27 - Yungoos

Normal

South Province (Area One)

#28 - Gumshoos

Normal

South Province (Area One)

#29 - Skwovet

Normal

South Province (Area Two)

#30 - Greedent

Normal

South Province (Area Six)

#43 - Happiny

Normal

South Province (Area One)

#44 - Chansey

Normal

South Province (Area Six)

#45 - Blissey

Normal

North Province (Area One)

#71 - Tandemaus

Normal

East Province (Area Two)

#72 - Maushold

Normal

Evolve from Tandemaus

#78 - Slakoth

Normal

South Province (Area Three)

#79 - Vigoroth

Normal

South Province (Area Five)

#80 - Slaking

Normal

Casseroya Lake

#141 - Meowth

Normal

West Province (Area Two)

#142 - Persian

Normal

West Province (Area Three)

#179 - Eevee

Normal

South Province (Area Two)

#188 - Dunsparce

Normal

South Province (Area Four)

#189 - Dudunsparce

Normal

Evolve from Dunsparce after learning Hyper Drill

#204 - Stantler

Normal

South Province (Area Five)

#212 - Ditto

Normal

West Province (Area Two)

#215 - Teddiursa

Normal

South Province (Area Five)

#216 - Ursaring

Normal

North Province (Area One)

#217 - Zangoose

Normal

South Province (Area Five)

#315 - Komala

Normal

South Province (Area Four)

#46 - Azurill

Normal/Fairy

South Province (Area Two)

#59 - Igglybuff

Normal/Fairy

South Province (Area Two)

#60 - Jigglypuff

Normal/Fairy

South Province (Area Two)

#61 - Wigglytuff

Normal/Fairy

North Province (Area One)

#19 - Fletchling

Normal/Flying

South Province (Area One)

#97 - Starly

Normal/Flying

South Province (Area Two)

#98 - Staravia

Normal/Flying

South Province (Area Two)

#99 - Staraptor

Normal/Flying

South Province (Area Two)

#113 - Squawkabilly

Normal/Flying

East Province (Area One)

#219 - Swablu

Normal/Flying

South Province (Area Three)

#365 - Rufflet

Normal/Flying

South Province (Area One)

#366 - Braviary

Normal/Flying

North Province (Area One)

#190 - Deerling

Normal/Grass

Every Province, Winter Form is in Glaseado Mountain

#191 - Sawsbuck

Normal/Grass

West Province (Area Three)

#192 - Girafarig

Normal/Psychic

West Province (Area Two)

#193 - Farigiraf

Normal/Psychic

Evolve Girafarig after learning Twin Beam

#313 - Oranguru

Normal/Psychic

Casseroya Lake (Scarlet Only)

Poison-Type Pokémon

#139 - Gulpin

Poison

South Province (Area Three) [Violet Only]

#140 - Swalot

Poison

Casseroya Lake (Violet Only)

#194 - Grimer

Poison

West Province (Area Two)

#195 - Muk

Poison

Evolve Grimer

#218 - Seviper

Poison

South Province (Area Three)

#226 - Stunky

Poison/Dark

South Province (Area Five) [Scarlet Only]

#227 - Skuntank

Poison/Dark

Casseroya Lake (Scarlet Only)

#338 - Dragalge

Poison/Dragon

North Paldean Sea (Scarlet Only)

#175 - Croagunk

Poison/Fighting

South Province (Area Five)

#176 - Toxicroak

Poison/Fighting

South Province (Area Five)

#120 - Salandit

Poison/Fire

South Province (Area Six)

#121 - Salazzle

Poison/Fire

South Province (Area Six)

#53 - Wooper

Poison/Ground

South Province (Area One)

#54 - Clodsire

Poison/Ground

South Province (Area One)

#202 - Shroodle

Poison/Normal

South Province (Area Two)

#203 - Grafaiai

Poison/Normal

Tagtree Thicket

#337 - Skrelp

Poison/Water

South Paldean Sea (Scarlet Only)

#344 - Mareanie

Poison/Water

East Province (Area One)

#345 - Toxapex

Poison/Water

Southeast coast of Levincia

Psychic-Type Pokémon

#66 - Drowzee

Psychic

South Province (Area Two)

#67 - Hypno

Psychic

Evolve from Drowzee

#111 - Spoink

Psychic

South Province (Area Three)

#112 - Grumpig

Psychic

Glaseado Mountain

#183 - Espeon

Psychic

Evolve Eevee with High Friendship during the day without knowing Fairy-type moves

#234 - Gothita

Psychic

East Province (Area Three)

#235 - Gothorita

Psychic

South Province (Area Six)

#236 - Gothitelle

Psychic

South Province (Area Six)

#263 - Flittle

Psychic

South Province (Area Three)

#264 - Espathra

Psychic

South Province (Area Four)

#282 - Hatenna

Psychic

South Province (Area Four)

#283 - Hattrem

Psychic

South Province (Area Six)

#62 - Ralts

Psychic/Fairy

South Province (Area One)

#63 - Kirlia

Psychic/Fairy

West Province (Area Two)

#64 - Gardevoir

Psychic/Fairy

Glaseado Mountain or evolve from Kirlia

#284 - Hatterene

Psychic/Fairy

Evolve Hattrem

#65 - Gallade

Psychic/Fighting

South Province (Area Six)

#241 - Indeedee

Psychic/Normal

North Province (Area One)

Rock-Type Pokémon

#87 - Bonsly

Rock

South Province (Area One)

#88 - Sudowoodo

Rock

West Province (Area Three) and Casseroya Lake

#89 - Rockruff

Rock

South Province (Area One)

#90 - Lycanroc

Rock

South Province (Area Six)

#91 - Rolycoly

Rock

East Province (Area Three)

#129 - Nacli

Rock

South Province (Area One)

#130 - Naclstack

Rock

South Province (Area Six)

#131 - Garganacl

Rock

Evolve from Naclstack

#249 - Klawf

Rock

South Province (Area Three)

#319 - Stonjourner

Rock

Asado Desert (Scarlet Only)

#318 - Tyranitar

Rock/Dark

Evolve Pupitar (Scarlet Only)

#387 - Iron Thorns

Rock/Electric

Area Zero (Violet Only)

#92 - Carkol

Rock/Fire

East Province (Area Three)

#93 - Coalossal

Rock/Fire

Evolved from Carkol

#316 - Larvitar

Rock/Ground

South Province (Area Three) [Scarlet Only]

#317 - Pupitar

Rock/Ground

South Province (Area Six) or evolve Larvitar. (Scarlet Only)

#308 - Glimmet

Rock/Poison

South Province (Area Six)

#309 - Glimmora

Rock/Poison

Evolve Glimmet

Steel-Type Pokémon

#124 - Cufant

Steel

East Province (Area Two)

#125 - Copperajah

Steel

South Province (Area Six)

#296 - Orthworm

Steel

East Province (Area Three)

#240 - Klefki

Steel/Fairy

Glaseado Mountain

#393 - Wo-Chien

Steel/Ghost

Collect 8 Purple Stakes in the Eastern side of South Paldea and go to the shrine where Wo-Chien is.

#293 - Varoom

Steel/Poison

West Province (Area Two)

#294 - Revavroom

Steel/Poison

Glaseado Mountain

#153 - Bronzor

Steel/Psychic

South Province (Area One)

#154 - Bronzong

Steel/Psychic

South Province (Area Six)

Water-Type Pokémon

#7 - Quaxly

Water

Received as a Starter Pokemon

#8 - Quaxwell

Water

Evolve from Quaxly

#51 - Buizel

Water

South Province (Area One)

#52 - Floatzel

Water

South Province (Area Six)

#55 - Psyduck

Water

South Province (Area One)

#56 - Golduck

Water

North Province (Area One)

#57 - Chewtle

Water

South Province (Area One)

#134 - Magikarp

Water

South Province (Area Four)

#136 - Arrokuda

Water

South Province (Area One)

#137 - Barraskewda

Water

South Province (Area Six)

#138 - Basculin

Water

South Province (Area One)

#180 - Vaporeon

Water

Evolve Eevee with a Water Stone

#288 - Wiglett

Water

South Province (Area Five)

#289 - Wugtrio

Water

West Province (Area Two)

#291 - Finizen

Water

South Paldean Sea

#292 - Palafin

Water

Evolve Finizen

#327 - Shellos

Water

South Province (Area Five)

#329 - Shellder

Water

South Paldean Sea

#332 - Luvdisc

Water

South Paldean Sea

#333 - Finneon

Water

West Paldean Sea

#334 - Lumineon

Water

West Paldean Sea

#336 - Alomomola

Water

North Province (Area One)

#339 - Clauncher

Water

West Paldean Sea (Violet Only)

#340 - Clawitzer

Water

South Paldean Sea (Violet Only)

#374 - Dondozo

Water

Casseroya Lake

#47 - Marill

Water/Fairy

East Province (Area Two)

#48 - Azumarill

Water/Fairy

West Province (Area Two)

#9 - Quaquaval

Water/Fighting

Evolve from Quaquaval

#132 - Wingull

Water/Flying

South Province (Area One)

#133 - Pelipper

Water/Flying

South Province (Area One)

#135 - Gyarados

Water/Flying

South Paldean Sea

#168 - Barboach

Water/Ground

South Province (Area One)

#169 - Whiscash

Water/Ground

South Province (Area Six)

#328 - Gastrodon

Water/Ground

South Province (Area Four)

#330 - Cloyster

Water/Ice

West Paldean Sea

#331 - Qwilfish

Water/Poison

South Paldean Sea

#324 - Slowpoke

Water/Psychic

South Province (Area Five)

#325 - Slowbro

Water/Psychic

West Province (Area Two)

#326 - Slowking

Water/Psychic

Evolve Slowpoke via trading with a King's Rock

#335 - Bruxish

Water/Psychic

West Paldean Sea

#373 - Veluza

Water/Psychic

West Paldean Sea

#58 - Drednaw

Water/Rock

South Province (Area Six)

Pokémon Scarlet and Violet are available now on Nintendo Switch.